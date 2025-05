POL-HSK: Vandalismus auf dem Waldfriedhof Arnsberg

Brilon (ots) - Zwei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte am Abzweig nach Rixen. Am 18.05.2025 gegen 15:25 Uhr befuhr ein 90-jähriger Briloner die Verlängerung der Straße Aamühlen von Brilon kommend in Richtung Rixen. Als er in den Kreu-zungsbereich einfuhr, stieß er mit einem Auto zusammen, das die K 57 aus Rich-tung Scharfenberg in Richtung Altenbüren ...

