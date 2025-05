Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall zwischen Altenbüren und Scharfenberg

Brilon (ots)

Zwei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte am Abzweig nach Rixen. Am 18.05.2025 gegen 15:25 Uhr befuhr ein 90-jähriger Briloner die Verlängerung der Straße Aamühlen von Brilon kommend in Richtung Rixen. Als er in den Kreu-zungsbereich einfuhr, stieß er mit einem Auto zusammen, das die K 57 aus Rich-tung Scharfenberg in Richtung Altenbüren befuhr. Der 90-Jährige und dessen 88-Jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst trans-portierte sie in umliegende Krankenhäuser. Die Insassen in dem zweiten Auto, ein 24-jähriger und ein 60-jähriger Briloner, verletzten sich leicht. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Weil Betriebsstoffe ausliefen, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Zur Unfallursache ermittelt das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell