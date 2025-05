Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Goldkette auf offener Straße vom Hals gerissen

Arnsberg (ots)

Eine unbekannte Frau riss einer 65-jährigen Fußgängerin am Brückenplatz in Arnsberg die Goldkette vom Hals. Am 20.05.2025 gegen 12:15 Uhr hielt vor dem Gebäude der Handwerkskammer ein Auto neben der Geschädigten an. Eine Frau auf dem Beifahrersitz habe sie nach der Adresse des Krankenhauses gefragt und ihr eine Adresse auf einem Stück Papier gezeigt. Während des Gesprächs habe die Unbekannte der Dame unvermittelt an den Hals gefasst und die Goldkette abgerissen. Das Auto fuhr davon. Die Geschädigte Arnsbergerin blieb unverletzt.

Der Fahrer wird auf ca. 50-55 Jahre geschätzt und mit Fünftagebart beschrieben. Hinten im Auto saß eine weitere Frau. Sie sei ca. 35 Jahre alt gewesen und habe ein schwarzes T-Shirt getragen. Alle Insassen werden als südosteuropäisch beschrieben.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben. Zu Kennzeichen und Marke liegen derzeit keine Angaben vor.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell