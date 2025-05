Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erheblich alkoholisiert am Steuer, Unfallzeugen gesucht

Winterberg, Schmallenberg (ots)

Einen dunkelgrauen Kombi hat die Polizei am frühen Montagnachmittag "Am Waltenberg" aus dem Verkehr gezogen. Das Auto hatte frische Unfallspuren. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich zu melden. Möglicherweise hat der vermeintliche Fahrer, ein 45-Jähriger aus Schmallenberg, eine Schutzplanke oder einen Stein touchiert. Als der Mann am Steuer angetroffen wurde, war er erheblich alkoholisiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall vor 14 Uhr zugetragen hat. Anschließend hat sich der Autofahrer vermutlich vom Unfallort entfernt. Rettungskräfte haben den alkoholisierten 45-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht. Dort sind ihm mehrere Blutproben entnommen worden. Das Auto und auch der Führerschein des Schmallenbergers sind von der Polizei beschlagnahmt worden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 erreichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell