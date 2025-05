Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto prallte auf einem Zebrastreifen gegen eine 92-Jährige.

Sundern (ots)

Beim Überqueren des Zebrastreifens in der Settmeckestraße wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Am 20.05.2025 um 17:00 Uhr beabsichtigte die Sunderanerin, den Zebrastreifen zu überqueren. Eine Zeugin, die stadtauswärts unterwegs war, hielt an dem Zebrastreifen an. Als sie bemerkte, dass ein entgegenkommendes Auto offenbar nicht anhielt und weiter auf den Zebrastreifen zufuhr, hupte die Zeugin. Sie wollte die Dame und den entgegenkommenden Autofahrer warnen. Es war jedoch zu spät. Das Auto des in Richtung Innenstadt fahrenden 32-Jährigen prallte gegen die Fußgängerin. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte die schwer verletzte 92-Jährige in ein Krankenhaus.

