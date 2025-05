Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß mit Motorrad

Lohmar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad wurden am Freitag (09. Mai) in Lohmar zwei Männer leicht verletzt. Gegen 19:05 Uhr fuhr ein 49 Jahre alter Mann aus Ruppichteroth mit seiner Kawasaki über die Bundesstraße 507 (B 507) in Fahrtrichtung Lohmar. In einer Rechtskurve verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall, rutschte in einen Grünstreifen neben der Fahrbahn und kam dort zum Liegen. Seine Maschine rutschte währenddessen ohne ihn weiter über die Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Motorrad mit dem Pkw eines entgegenkommenden 23-Jährigen aus Köln. Der Ford überschlug sich nach dem Zusammenstoß und landete auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreiten und wurde, ebenso wie der Ruppichterother, durch den Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden beide abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Der Zweiradfahrer muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

