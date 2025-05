Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Troisdorf-Spich (ots)

Am heutigen Tag um 18:03 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizeileitstelle und der Rettungsleitstelle ein, wonach es in der Hauptstraße in Spich, zwischen der Lülsdorfer und der Niederkasseler Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten gekommen sei.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort befuhr ein 53jähriger Pkw-Fahrer aus Kürten die Hauptstraße in Richtung Köln. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, touchierte zwei Sperrpfosten und kollidierte dann mit zwei Hauswänden und danach noch mit zwei anderen Pkw. Der Unfallverursacher wurde nach notärztlicher Erstversorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Beifahrerinnen aus dem Verursacherfahrzeug wurden leicht verletzt. Ein 21jähriger Pkw-Fahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Behandlung in eine Schwerpunktklinik gebracht. Die Eltern wurden benachrichtigt. Die 29jährige Fahrerin des 3. beteiligten Pkw blieb unverletzt. Die Ermittlungen wurden unverzüglich durch das Verkehrskommissariat übernommen und wird durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 130.000 EUR geschätzt. (DS)

