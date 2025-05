Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Pkw-Aufbrüche/ Täter schlagen Scheiben ein

Rösrath/Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (08. Mai) kam es in Sankt Augustin und Rösrath jeweils zu einem Aufbruch eines Pkw. In Rösrath stellte ein 68-Jähriger gegen 12:00 Uhr sein Auto auf einem Wanderparkplatz an der Alten Kölner Straße ab. Es handelte sich um einen Schotterparkplatz in der Wahner Heide, der sich, wenn man in Richtung Altenrath fährt, auf der rechten Seite der Alten Kölner Straße befindet. Als der Mann etwa zwei Stunden später zu seinem BMW zurückkehrte, war die linke hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren war eine leere Lederbauchtasche entwendet worden. In Sankt Augustin-Mülldorf parkte eine 73 Jahre alte Frau gegen 12:55 Uhr ihren Seat auf dem Parkplatz eines Friedhofes an der Gartenstraße. Als sie nur etwa zehn Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte die Friedhofsbesucherin fest, dass die hintere linke Scheibe an ihrem Auto eingeschlagen worden war. Auf der Rückbank befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Kartons und eine Tüte, die mit einem Retoure-Aufkleber versehen war. Die Tüte, in der sich Kleidung im Wert von etwa 50 Euro befand, wurde gestohlen. Hinweise auf den oder die Täter konnten in beiden Fällen nicht gegeben werden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3421 für Rösrath oder -3321 für Sankt Augustin. Die Polizei rät zur Vermeidung von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen dringend, keine Wertsachen, Schlüssel, Dokumente oder Bargeld im Auto zu lassen. Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. (Uhl) #RiegelVor

