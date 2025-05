Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 19-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Hennef (ots)

Am Donnerstagabend verursachte ein 19-Jähriger in Hennef einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Gegen 22:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Unfall und fuhren in die Straße "Wingenshof". Dort trafen die Beamten auf mehrere Zeugen, zwei Pkw-Insassen und einen stark beschädigten Pkw. Dessen junger, aus Hennef stammender Fahrer hatte offenbar, als er in Richtung der Bundesautobahn 560 unterwegs war, die Kontrolle über sein Auto verloren und fuhr über zwei Verkehrsinseln, die sich in Höhe einer Bushaltestelle befinden. Dabei wurden zwei Verkehrsschilder überfahren und der Pkw vor allem im Frontbereich stark beschädigt. Etwa 90 Meter hinter den Verkehrsinseln kam der AMG zum Stehen und hatte mittlerweile Betriebsstoffe auf der Fahrbahn verteilt. Der Fahrer und sein 27-jähriger Beifahrer aus Eitorf blieben unverletzt. An dem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 30.000 Euro. Ein geeignetes Unternehmen wurde mit dem Abschleppen des Mercedes-Benz beauftrag. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen. Da sich die Angaben von Zeugen und Pkw-Führer widersprechen, liegt ein besonderes Augenmerk auf der Klärung des Unfallhergangs. Ein Zeuge hatte angegeben, dass das hochmotorisierte Fahrzeug die Straße mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor entlanggefahren sei. Das zuständige Verkehrskommissariat der Siegburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der auf Probe ausgestellte Führerschein des Hennefers wurde sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Besitzer sein Auto kurzzeitig an den Beifahrer verliehen und wusste nicht, dass dieser den 19-Jährigen ans Steuer ließ. Der muss sich nun wegen des Verdachts des grob verkehrswidrigen Verhaltens verantworten. (Uhl)

