Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur! Unfall im Kreuzungsbereich

Much (ots)

In der Ursprungsmeldung haben sich leider Fehler eingeschlichen, die ich zu entschuldigen bitte. Die ältere Autofahrerin hat die jüngere übersehen und beide Verkehrsteilnehmerinnen waren leicht verletzt.

Am Dienstag (06. Mai) wurden in Much zwei Frau bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich im Ortsteil Bövingen leicht verletzt. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus Much war mit ihrem 60-jährigen Beifahrer gegen 12:15 Uhr auf der Landesstraße 312 (L 312) aus Richtung Overath kommend in Fahrtrichtung Much unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine ebenfalls aus Much stammende 80-Jährige von der Kreisstraße 11 (K 11) aus Richtung Eckhausen kommend in Richtung Hevinghausen. An der Kreuzung der L 312 mit der K 11 übersah die Ältere nach ersten Erkenntnissen die vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmerin und es kam zur Kollision. Dabei wurden beide VW beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Während die 80-Jährige leicht verletzt vor Ort eine weitere ärztliche Behandlung ablehnte, brachte ein Rettungswagen die 59-Jährige ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Beifahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall auf, sicherte Spuren und befragte die Beteiligten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat nun das zuständige Verkehrskommissariat übernommen. Die 80-Jährige muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell