Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Frauen beim Einkauf bestohlen

Lohmar (ots)

Am Montag (05. Mai) meldeten sich unabhängig voneinander zwei Frauen bei der Polizei, weil sie in Lohmar beim Einkauf bestohlen worden waren. Eine 83 Jahre alte Lohmarerin gab an, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr in einem Supermarkt an der Walterscheid-Müller-Straße einkaufen gewesen zu sein. Dabei habe sie ihre Tasche, in der sich die Geldbörse befand, im Einkaufswagen vor sich stehen gehabt. Eine 47-jährige Troisdorferin gab an, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr in dem gleichen Geschäft gewesen zu sein. Auch sie habe ihre Tasche mit Portemonnaie im Einkaufswagen abgestellt gehabt. Als die Frauen jeweils an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollten, bemerkten sie, dass sich ihre Geldbeutel nicht mehr in den Taschen befanden. Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin konnten die beiden Bestohlenen nicht geben. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Die Polizei rät, Geld, Kreditkarten, Dokumente und andere Wertgegenstände immer nah am Körper aufzubewahren und dazu verschlossene Innentaschen zu nutzen. (Uhl) #AugenAufTascheZu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell