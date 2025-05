POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Kreditkartenmissbrauch nach Identitätsdiebstahl

Sankt Augustin (ots) - Zwischen Samstag (03. Mai), 13:30 Uhr und Sonntag (04. Mai), 12:15 Uhr wurde in eine Apotheke an der Kölnstraße in Sankt Augustin-Hangelar eingebrochen. Die Inhaberin gab der hinzugerufenen Polizei gegenüber an, die Apotheke am Samstag verlassen und abgeschlossen zu haben. Am Sonntag sei sie dann telefonisch darüber informiert worden, dass die Tür des Mitarbeitereingangs offenstehen würde. Daraufhin habe sie sich zur Kölnstraße begeben und die ...

