Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw rollt von Grundstück/ Eine Person verletzt und zwei Pkw beschädigt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Montagmorgen (05. Mai) kam es in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Verkehrsunfall, der durch einen rollenden Pkw verursacht wurde. Gegen 07:45 Uhr wollte sich im Ortsteil Mohlscheid ein Anwohner mit seinem Auto auf den Weg zur Arbeit machen. In der Meisenbacher Straße fuhr er daher zunächst rückwärts mit seinem Kia aus der Garage. Als er dann noch mal aus dem Auto ausstieg, um etwas aus dem Haus zu holen, versäumte er nach ersten Erkenntnissen sein Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Als der Wagen sich tatsächlich in Bewegung setzte und die Einfahrt hinunter in Richtung Straße rollte, versuchte der Mann noch, in das Fahrzeug zu springen und die Handbremse zu ziehen. Bei diesem Versuch, der nicht glückte, verletzte sich der Neunkirchen-Seelscheider leicht, so dass er später zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Der Wagen indes rollte von der Einfahrt auf die Straße und prallte gegen einen dort geparkten Dodge. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 5.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Siegburg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Polizei weist darauf hin, dass gemäß StVO Kraftfahrzeuge grundsätzlich gegen Weiterrollen gesichert werden müssen, um die Sicherheit des übrigen Verkehrs zu gewährleisten. (Uhl) #Leben

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell