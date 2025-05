Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Apotheke

Sankt Augustin (ots)

Zwischen Samstag (03. Mai), 13:30 Uhr und Sonntag (04. Mai), 12:15 Uhr wurde in eine Apotheke an der Kölnstraße in Sankt Augustin-Hangelar eingebrochen. Die Inhaberin gab der hinzugerufenen Polizei gegenüber an, die Apotheke am Samstag verlassen und abgeschlossen zu haben. Am Sonntag sei sie dann telefonisch darüber informiert worden, dass die Tür des Mitarbeitereingangs offenstehen würde. Daraufhin habe sie sich zur Kölnstraße begeben und die aufgebrochene Tür entdeckt. Der oder die Tatverdächtigen durchsuchten das Innere des pharmazeutischen Betriebs und entkamen mit einer geringen Menge eines verschreibungspflichtigen Medizinprodukts. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Siegburg. Weitere Informationen und Termine unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

