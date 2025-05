Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwarzfahrer flüchtet und verletzt Zeugen

Troisdorf (ots)

Am Montagabend (05. Mai) verletzte ein Schwarzfahrer in Troisdorf einen Zeugen. Der Tatverdächtige war zunächst in einer Regionalbahn unterwegs. Hier fiel er auf, da er keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnte. Der Kontrolleur wollte dem Mann dann die Folgen des Fahrens ohne gültigen Fahrschein erläutern. Der Unbekannte lief jedoch in Richtung Zugende davon. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn folgte ihm, woraufhin der Schwarzfahrer verbal aggressiv wurde. Als der Zug im Bahnhof Troisdorf einfuhr, öffnete der Unbekannte die Tür, stieg aus dem Zug und wollte sich weiterhin der Kontrolle durch Flucht entziehen. Ein bis dahin unbeteiligter Zeuge, der auf dem Bahnsteig 6 stand, erkannte die Situation und wollte den Flüchtenden festhalten. Dieser stieß den 57-Jährigen aus Rheinland-Pfalz jedoch zu Boden und trat ihm ein oder zweimal gegen den Kopf, bevor er in Richtung Treppenabgang davonlief. Bei der Flucht verlor der Tatverdächtige, der als 180 bis 185 cm groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, mit schwarzen, kurzen, nach oben frisierten Haaren und mit schwarzer Sweatshirt-Jacke, schwarzer Jogginghose sowie weißen Sneakern bekleidet beschrieben wurde, eine schwarze Kappe. Der Verletzte musste mittels Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben können, sich unter 02241 541-3221 zu melden. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beförderungserschleichung wird derzeit noch gegen Unbekannt geführt. (Uhl)

