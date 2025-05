POL-SU: Unbekannter dringt unberechtigt in Wohnung einer 94-Jährigen ein

Much (ots) - In der Ursprungsmeldung haben sich leider Fehler eingeschlichen, die ich zu entschuldigen bitte. Die ältere Autofahrerin hat die jüngere übersehen und beide Verkehrsteilnehmerinnen waren leicht verletzt. Am Dienstag (06. Mai) wurden in Much zwei Frau bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich im Ortsteil Bövingen leicht verletzt. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus Much war mit ihrem 60-jährigen ...

