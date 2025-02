POL-ME: Geld aus Parkautomaten entwendet: Polizei bittet um Hinweise - Hilden - 2502025

Polizei Mettmann

Geld aus Parkautomaten entwendet: Polizei bittet um Hinweise - Hilden - 2502025

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 6. Februar 2025, haben unbekannte Täterinnen oder Täter aus mehreren Kassenautomaten in zwei Parkhäusern in Hilden Bargeld entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:50 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täterinnen oder Täter Zugang in ein Parkhaus am Hildener Rathaus. Hier entwendeten sie aus dem Parkwächterhäuschen die Schlüssel zu den dortigen Parkautomaten. Mit diesem öffneten sie dann drei Parkautomaten, aus denen sie das darin befindliche Bargeld entwendeten. Kurze Zeit später drangen die Unbekannten auch noch in ein anderes nahegelegenes Parkhaus am Nové-Město-Platz ein. Dort erbeuteten sie mithilfe der zuvor entwendeten Schlüssel aus zwei weiteren Kassenautomaten Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt:

Wer hat in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Personen oder Autos an den Parkhäusern beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

