Polizei Bonn

POL-BN: Abschlussbilanz der Großkirmes Pützchens Markt

Bonn (ots)

Am letzten Markttag der Großkirmes Pützchens Markt war das Festgelände am Dienstag (10.09.2024) erneut stark frequentiert. Traditionell endete das Volksfest, das in diesem Jahr nach Schätzungen des Veranstalters von rund 900.000 Menschen besucht wurde, am Abend mit einem Höhenfeuerwerk.

Auch am Dienstag waren die Streifen von Polizei und städtischem Ordnungsaußendienstes am letzten Markttag präsent und für die Besucherinnen und Besucher jederzeit ansprechbar - wieder unterstützt durch zahlreiche Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaft. Der Abschlusstag verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig.

"Pützchens Markt stand in diesem Jahr sicherlich besonders im Fokus. Die polizeiliche Einsatzkonzeption ist vollumfänglich aufgegangen. Wir haben starke Präsenz gezeigt und sind konsequent und frühzeitig gegen Störer und Straftäter vorgegangen, so dass die Menschen das Spektakel Pützchens Markt sicher erleben konnten", betonte Einsatzleiter Erster Polizeihauptkommissar Ronny Differding.

Auf dem etwa 80.000 qm großen Veranstaltungsgelände überprüfte die Polizei an den fünf Marktagen insgesamt 1.471 Personen. Bei den Kontrollen durchsuchten die Einsatzkräfte 1.055 Personen bzw. 485 Taschen, Rucksäcke und andere Sachen. Dabei wurden 19 Messer sichergestellt.

Gegen insgesamt 81 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. In vier Fällen mussten Personen in Gewahrsam genommen werden, weil sie entweder stark alkoholisiert oder einem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen waren.

Im gesamten Einsatzverlauf wurden 36 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In der Hauptsache wegen Körperverletzungsdelikten (8) und Diebstahlsdelikten (6).

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell