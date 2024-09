Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Tankbetrüger - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 20.10.2023 einen schwarzen VW Touran betankt zu haben, ohne die Rechnung zu bezahlen. Zur Tatzeit waren an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen montiert. Der Unbekannte wurde bei der Tatausführung von der Videoüberwachungsanlage der betroffenen Tankstelle am Lievelingsweg in Bonn aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder von ihm veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/145760 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Person oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell