Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - Polizeibekannter Mann im Bahnhof Kiel verhaftet

Kiel (ots)

Die Bundespolizei verhaftete am 14.11.2024 im Bahnhof Kiel einen Mann, gegen den unmittelbar zuvor Haftbefehl erlassen wurde. Die Summe der Delikte war dann wohl doch zu viel.

Am 14.11.2024 gegen 14:30 Uhr konnte eine Streife der Bundespolizei einen 53-jährigen Mann verhaften, gegen den unmittelbar zuvor am 12.11.2024 Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. In dem Wissen, dass sich der hinreichend Polizeibekannte gerne im Umfeld des Bahnhofs aufhält, konnte die Streife ihn in der Folge im Bahnhof feststellen. Er fiel in jüngster Vergangenheit immer wieder durch Begehung von Straftaten auf, wie Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. In einem Fall biss er im Februar 2024 einen Bundespolizisten während einer Vollstreckungsmaßnahme so stark in den Unterarm, dass sich der Beamte nur durch körperliche Gewalt befreien konnte und nach der Tat vorerst nicht mehr dienstfähig war (vgl. Presseportal, Bundespolizeiinspektion Kiel von 26.02.2024, 12:41 Uhr). Beamte der Polizeidirektion Kiel führten ihn heute Morgen dem Amtsrichter. Dieser bestätigte den Haftbefehl und der 53-jährige wurde unmittelbar im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

