Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Bürogebäude

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 02. Juni 2025 17:45 Uhr bis Dienstag, 03. Juni 2025 06:26 Uhr auf ein Grundstück in der Eschstraße und verschafften sich Zutritt zu einem Bürogebäude. Sie durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Eiscafe

In der Zeit von Montag, 02. Juni 2025 20:00 Uhr bis Dienstag, 03. Juni 2025 11:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hagenstraße und verschafften sich Zutritt zu einem Eiscafe. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Friseursalon

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 02. Juni 2025 13:00 Uhr bis Dienstag, 03. Juni 2025 08:00 Uhr auf ein Grundstück in der Eschstraße und verschafften sich Zutritt zu einem Friseursalon. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung durch Feuer

In der Zeit von Freitag, 30. Mai 2025 22:00 Uhr bis Samstag, 31. Mai 2025 07:00 Uhr beschädigten unbekannte durch Entzünden verschiedener Dosen und Kanister die Oberfläche einer Tartanbahn der Leichtathletikanlage in der Straße Am Sportplatz. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 02. Juni 2025 in der Zeit zwischen 10:50 Uhr bis 11:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Citroen C1 in braun. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Emsteker Straße abgestellt worden. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am Dienstag, 27. Mai 2025, konnte durch die Polizei Cloppenburg im Nachgang an einen Diebstahl ein älteres Herrenrad sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um ein Herrenrad des Herstellers Union Typ Sphinx in dunkelblau/schwarz. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei Cloppenburg im Hinblick auf das Fahrrad erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 30. Mai 2025 12:00 Uhr bis Montag, 02. Juni 2025 13:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, VW Golf in schwarz. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Bahnhofsallee abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell