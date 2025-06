Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 02. Juni 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Kia Sportage in weiß. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße Rathausplatz abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Kind bei Fahrradunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Am Montag, 02. Juni 2025 gegen 13:38 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Dinklager Straße. Ihm kam eine Gruppe Fahrradfahrer entgegen. Beim Vorbeifahren, ungefähr gegenüber der Straße Fladderweg, streifte er zunächst eine Person, wodurch die Gruppe abbremsen musste. Ein 13-jähriger kam hierdurch ins Straucheln und überschlug sich mit seinem Fahrrad. Er wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt.

