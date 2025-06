Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Dieseldiebstahl / Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 28. Mai 2025 10:00 Uhr bis Sonntag, 01. Juni 2025 15:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf einen Acker an der Straße Lüttken Oh und entwendeten mehrere Liter Diesel aus einem Beregnungsaggregat. Zudem wurden diverse Kabel durchtrennt. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Führerschein / Kennzeichendiebstahl / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 02. Juni 2025 gegen 18:55 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg einen 30-jährigen Mann aus Großenkneten, welcher mit seinem Pkw die Ahlhorner Straße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille, ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Amphetamin. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet worden. Der Pkw hatte somit keine Zulassung und keinen Versicherungsschutz. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, Pkw-Schlüssel und Kennzeichen wurden sichergestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Essen (Old.) - Brand in Heizungsraum

Am Dienstag, 03. Juni 2025 gegen 01:32 Uhr kam es in der Robert-Bosch-Straße, im Heizungsraum einer Futtermittelfirma zu einem Brand. Dieser konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Essen, Bevern und Löningen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor.

Molbergen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 31. Mai 2025 16:30 Uhr bis Montag, 02. Juni 2025 08:45 Uhr beschädigten unbekannte ein Schaufensterelement eines Geschäftes in der Straße Alter Schützenplatz. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 01. Juni 2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Arteon in schwarz. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Winkler-Straße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 02. Juni 2025 in der Zeit zwischen 12:35 Uhr bis 14:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford Tourneo Custom. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Winkler-Straße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

