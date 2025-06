Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne -Schwerer Verkehrsunfall- Am 01.06.2025; 08:10 Uhr, kam es in 49393 Lohne, Bakumer Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Lohner befuhr mit seinem PKW Ford die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Lohne. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Weidezaun. Das ...

