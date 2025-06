Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 31.05. - 01.06.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 31.05.2025, um 17:15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel die Straße Hinterm Esch in Garrel. Dort wurde er durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen und es konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Emstek - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 31.05.2025, in der Zeit von 14:20 Uhr bis 16:45 Uhr wurden gleich mehrere Fahrer von E-Scootern im Ortskern von Emstek überprüft. In drei Fällen konnte dabei ein fehlender Versicherungsschutz festgestellt werden. Es war jeweils ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus 2024 angebracht. Ein 29-jähriger Cloppenburger war in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal auffällig geworden. Alle Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren. Löningen - Trunkenheit im Verkehr Am frühen Sonntagmorgen, 01.06.2025, gegen 03:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Lodberger Straße in Löningen ein PKW auf, der sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass zwei Reifen am Fahrzeug beschädigt waren. Zudem stand der 19-jährige Fahrzeugführer aus Werlte unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Fahranfänger, der sich noch in der Probezeit befand, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell