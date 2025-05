Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 31.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

49661 Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, den 30.Mai 2025, 21:10 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw den Garreler Weg in Cloppenburg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Weiterfahrt wurde untersagt.

49685 Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 30.Mai 2025 zwischen 03:05 Uhr bis 03:15 Uhr touchierte auf dem Autohof in der Sülzbührener Straße ein unbekannt gebliebener Sattelzugführer, beim Rangieren mit seinem Sattelzug, einem am Seitenrand stehenden anderen Sattelzug. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne jegliche Feststellungen zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel. 04473-932180 hierzu entgegen.

49685 Emstek- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und unter Einfluss von Alkohol

Ein 44- jähriger Fahrzeugführer aus Polen befuhr am 30. Mai 2025 gegen 07:45 Uhr mit seinem Sattelzug die B72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Schneiderkrug. Infolge von Unachtsamkeit und ggf. Alkoholbeeinflussung kam der Sattelzugführer nach links in den Gegenverkehr und stieß dabei seitlich mit einem anderen Sattelzug eines 40- jährigen aus Cloppenburg zusammen. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen. Nach dem seitlichen Zusammenstoß kam der 44- jährige Sattelzugführer nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf einem Acker stecken. Die B72 musste zeitweise für die Bergungsarbeiten einseitig komplett gesperrt werden. Ein freiwilliger Alkotest ergab beim 44- jährigen Sattelzugführer einen Wert von 0,8 Promille. Eine Blutprobe im Krankenhaus erfolgte. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

49661 Cloppenburg- Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Ein 62- jähriger PKW- Führer aus Westerkappeln mit Beifahrerin beabsichtigte am 30.Mai 2025 gegen 11:48 Uhr von der B72 auf die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe einzufahren. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 76- jährigen PKW- Führer aus Cloppenburg, sodass die Fahrzeuge frontal kollidierten. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Cloppenburg verbracht. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

49632 Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Ein 38- jähriger Fahrzeugführer aus Latendorf befuhr am 30. Mai 2025 gegen 13:10 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine den Heideweg in Sandloh in Essen (Oldenburg). Der Sattelzugführer scherte zunächst nach links aus und übersah dann beim Abbiegen nach rechts den in gleicher Richtung fahrenden nachfolgenden 64- jährigen PKW- Führer aus Quakenbrück.Dabei kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen an beide Fahrzeugen Sachschaden entstanden ist. Ferner wurde der PKW- Führer durch den Aufprall leicht verletzt und in das Krankenhaus Quakenbrück verbracht.

49696 Molbergen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ein 39- Jähriger aus Lathen befuhr am 30. Mai 2025 gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw die Straße Hellekamp und missachtete beim Einfahren in die Cloppenburger Straße die Vorfahrt einer 37- jährigen Pedelec - Fahrerin aus Molbergen. Die Pedelec- Fahrerin stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

