Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Veranstaltung "Tante Mia tanzt" - Friedlicher Verlauf ohne nennenswerte Vorkommnisse

Am 29.05.2025 fand auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta bereits zum fünften Mal das größte Electro-Festival des Nordwestens statt. In der Spitze hielten sich bis zu ca. 21.000 BesucherInnen auf dem Veranstaltungsgelände auf. Die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes mussten zu keinem Zeitpunkt nennenswert eingreifen, sodass von einem insgesamt zufriedenstellenden Ablauf gesprochen werden kann.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 29.05.2025, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 00:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW T-Roc in einer Parklücke der Buchholzstraße und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit verletzten Personen / Fahrzeugführer betrunken

Am Donnerstag, den 29.05.2025, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Bakum gegen 15:40 Uhr mit zwei weiteren Mitfahrern (männlich, 18 und 20 J., Bakum) die Alte Dorfstraße (K260) in Richtung Vestrup. Im Verlauf verlor er innerhalb einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend seitlich mit einem Baum. Die beiden Mitfahrer wurden hierbei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,68 Promille festgestellt. Insofern wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 11000,- EUR.

Lohne - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Donnerstag, den 29.05.2025, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Bissendorf die Vechtaer Straße (L846) in Fahrtrichtung Vechta. Ausgangs eines Kreisverkehrs verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, den 29.05.2025, wurde ein 43-jähriger Lohner auf einem Motorrad im Adenauerring gegen 22:20 Uhr kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde folglich angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 29.05.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines geparkten VW Golf in der Alten Carumer Straße. Dies geschah im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 20:40 Uhr. Der Sachschaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Damme - Pedelec-Fahrer und Fußgänger stoßen zusammen

Am Donnerstag, den 29.05.2025, befuhr ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer aus Damme einen Geh- und Radweg an der Straße Kemphausen in Fahrtrichtung Damme. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden 65-jährigen Fußgänger aus Damme frontal zusammen. Beide verletzten sich schwer und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Verkehrsteilnehmer waren durch Alkohol beeinflusst (Pedelec-Fahrer 1,93 Promille / Fußgänger 1,50 Promille), sodass jeweils eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

