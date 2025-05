Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 28./29.05.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 29.05.2025, gegen 02:10 Uhr wurde ein 32-jähriger PKW-Führer aus Rhauderfehn von Einsatzkräften der Polizei Friesoythe in der Hauptstraße in Barßel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,61 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 32-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell