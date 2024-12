Polizei Hagen

POL-HA: Die Polizei gibt Ihnen einen Kaffee aus - Am 23. Dezember 2024 auf dem Hagener Weihnachtsmarkt

Hagen-Mitte (ots)

Wenn Sie am 23.12.2024 die letzten Geschenke in der Stadt besorgen müssen, lädt die Polizei Hagen Sie herzlich zu einer Kaffeepause auf dem Weihnachtsmarkt ein. Ab 11.00 Uhr stehen Polizistinnen und Polizisten mit einem Café Mobil vor der "Muschel" im Volkspark und laden alle Interessierten auf ein Heißgetränk ein. Die Barista-Experten bieten nicht nur verschiedenste Kaffee-Variationen, sondern auch Kakao, Tee oder Milchschaum für die ganz kleinen Besucherinnen und Besucher an. Die Veranstaltung "Coffee with a cop", die das Innenministerium NRW auch in anderen Städten durchführt, orientiert sich an einem Format, bei dem schon seit einigen Jahren Bürger und Polizisten in den USA ungezwungen ins Gespräch kommen. NRW Innenminister Herbert Reul hat seinen Besuch für den 23.12.2024 ebenfalls angekündigt. Sprechen Sie die Beamtinnen und Beamten einfach an, lassen Sie sich einladen und tauschen Sie sich zwanglos mit ihnen aus. Wir freuen und auf Sie! (sen)

Polizei Hagen