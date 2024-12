Polizei Hagen

POL-HA: 27-Jähriger bedroht Jugendlichen und leistet Widerstand

Hagen-Mittelstadt (ots)

Die Polizei erhielt am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 15:00 Uhr einen Hilferuf von einem Jugendlichen, der in einem Telecafe in der Hagener Bahnhofstraße bedroht wurde. Der Einsatz endete mit einem Widerstand und einer Ingewahrsamnahme für den Angreifer. Beim Eintreffen der Streife wurden die Polizisten auf einem Mann aufmerksam, der in einer aggressiven Köperhaltung auf seinen Kontrahenten zuging. Um einen bevorstehenden Übergriff zu verhindern, griffen die Polizisten ein und brachten den 27-Jährigen zu Boden. Der Hagener sperrte sich gegen die Ingewahrsamnahme und trat sogar nach den Beamten. Die Polizisten legten dem Angreifer Handfesseln an und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Die Polizisten blieben unverletzt. Eine Anzeige wurde an die Kriminalpolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernimmt. (fein)

