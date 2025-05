Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Staatsanwaltschaft Oldenburg

+++ Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren medizinischen Praxen +++

Das 3. Fachkommissariat der PI Cloppenburg/Vechta ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen einen Mediziner aus dem Landkreis Oldenburg wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges.

Er soll als Leiter eines Praxisverbundes falsch gegenüber gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung und die Praxisräume des Beschuldigten. Diese Beschlüsse wurden gestern durch Kräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, des Polizeikommissariats Meppen, Polizeikommissariats Brake, Polizeikommissariats Wildeshausen und der Polizeiinspektion Leer/Emden in Begleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg vollstreckt. Es fanden Durchsuchungen an insgesamt neun Objekten in den Landkreisen Oldenburg, Cloppenburg, Wesermarsch, Emsland und Leer statt. Die Auswertung der sichergestellten Unterlagen und elektronischen Medien dauert an.

