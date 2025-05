Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Diebstahl aus Selbstbedienungsladen Am Sonntag, den 25.05.2025, in der Zeit von 03:30 Uhr bis 04:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Kasse aus einem Selbstbedienungsladen (Eier-Verkaufsstand) an der Loher Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446/959710 entgegen. Lohne - Sachbeschädigung eines Schaukastens In der Zeit von Samstag, den 24.05.2025, ...

