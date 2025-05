Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum / Lüsche: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Dienstag, 27. Mai 2025, 07.00 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Cloppenburger mit seinem BMW die Dorfstraße in Lüsche, Fahrtrichtung Essener Straße. In Höhe des alten Sportplatzes kam ihm im dortigen Kurvenbereich ein Viehtransporter (Lkw-/Anhänger) entgegen. Der bislang unbekannte Fahrer dieses Transporters schnitt dabei die Kurve, so dass der 23-Jährige nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch geriet er mit seinem BMW gegen den Bordstein, das Fahrzeug wurde dadurch beschädigt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Elsten fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der BMW-Fahrer konnte vom Lkw, bzw. Anhänger ein "CLP-Kennzeichen" ablesen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710.

