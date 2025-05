Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Strücklingen - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitag, den 23.05.2025, 16:00 Uhr, bis Montag, den 26.05.2025, 00:00 Uhr, betraten unbekannte Täter einen Rohbau an der Hauptstraße in Strücklingen und entwendeten hier ein 25 m langes Starkstromkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

