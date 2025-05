Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld / Goldenstedt / Lohne - Eisautomaten aufgebrochen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht Samstag, den 24.05.2025 auf Sonntag, den 25.05.2025, ca. im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu Eisautomaten in Steinfeld (Dorfstraße), Lohne (Langweger Straße) und Goldenstedt / Lutten (Große Straße). Sie entnahmen das darin befindliche Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden ist in Summe noch nicht vorliegend. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Tiertransporter überladen

Am Montag, den 26.05.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:04 Uhr einen Tiertransporter auf dem Südring in Lohne. Die LKW-Anhänger-Kombination, geführt von einem 49-jährigen Dülmener, wies eine Überladung von über 17 % auf. Desweiteren waren Dokumentationspflichten für einen Tiertransport nicht erfüllt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Umladung der Tiere veranlasst. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Mauer beschädigt / PKW-Fahrer flüchtet

In der Nacht von Samstag, den 24.05.2025, 23:55 Uhr, auf Sonntag, den 25.05.2025, bis 09:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter PKW-Führer eine Mauer vor einem Grundstück in der Josefstraße. Dem Anschein nach versuchte der Verursacher die Mauer wieder instand zu setzen, sammelte ferner Fahrzeugteile ein und entfernte sich vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell