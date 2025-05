Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 25.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln OT Warnstedt - Verkehrsunfallflucht Am Samstag 24.05.2025, 15:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Emstekerin die Straße "Heerdamm" in Warnstedt und beabsichtigt nach links auf die "Alte Straße" abzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommendem weißem Transporter eines Paketlieferdienstes. Der männliche Transporterfahrer entfernt sich nach einem kurzen Gespräch unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cappeln OT Warnstedt - Diebstahl eines Zigarettenautomaten In der Nacht von Freitag 23. auf Samstag 24.05.2025 kam es im Cappelner Ortsteil Warnstedt,in der Straße "Heerdamm" zur Entwendung eines Zigarettenautomaten. Dieser wurde im weiteren Verlauf auf ein abgelegenes Feld verbracht und dort aufgebrochen. Der Inhalt wurde entwendet. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Löningen - Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum Freitag, 23.05.2025, 16:00 Uhr bis Samstag 24.05.2025 15:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Hohes Ufer" in Löningen. Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude und entwendeten u.a. Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich unter 05432803840 mit der Polizei in Löningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell