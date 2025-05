Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen/Vörden - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 24.05.25, gegen 11.45 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau aus Diepholz mit ihrem PKW die Kreisstraße 276 in Richtung Neuenkirchen. In Grapperhausen kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der PKW überschlug sich anschließend und kam auf einem Acker zum Stillstand. Die Frau sowie eine 56-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, an dem PKW entstand Totalschaden.

Vechta - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, dem 23.05.2025, kam es gegen 12:40 Uhr in Vechta, Holzhausen/ Landesstraße 881, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 42-jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt beabsichtigte die Kreuzung aus Richtung Stoppelmarkt zu überqueren. Hierbei übersah die PKW-Fahrerin eine 61-jährige PKW-Fahrerin aus Bakum, welche auf der Landesstraße in Richtung Visbeker Damm unterwegs war. Durch die Kollision wurde die diese leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro.

Vechta - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag, dem 24.05.2025, befuhr ein 66-jähriger PKW-Fahrer aus Bakum gegen 12:20 Uhr die Darener Straße in Bakum. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mussten entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser stark alkoholisiert war. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie Beschlagnahme des Führerscheines. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 66-jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (04441-9430) zu melden.

Lohne - Altkleiderdiebstahl und Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 24.05.2025, wurde gegen 21:30 Uhr ein 51 Jahre alter Mann aus Lohne von aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er Altkleider aus einem Altkleidercontainer in der Christoph-Bernhard-Straße in Lohne entwendete. Der Lohner konnte auf seiner Flucht mit dem Diebesgut angetroffen werden. Da er dabei aber auch noch mehr als 1,7 Promille hatte und mit seinem Fahrrad fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Neben dem Diebstahl wird jetzt auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Mann ermittelt.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Sonntag, 25.05.2025, befuhr gegen 03:30 Uhr eine 19 Jahre alte Lohnerin mit ihrem Pkw die Märschendorfer Straße in Lohne stadteinwärts, kam dabei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit ihrem Pkw und touchierte einen Straßenbaum. Die Lohnerin und ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurden nur leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Samstag, den 24.05.2025, kam es gegen 22:30 Uhr in Lohne auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 51-jährige E-Pedelec-Fahrerin beabsichtigte trotz roter Ampel die Straße zu überqueren. Ein Pkw-Fahrer, welcher ebenfalls die Dinklager Straße in Richtung Ortsausgang befuhr, konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und traf die E-Pedelec Fahrerin in Höhe ihres Hinterrads. Durch die Kollision verletzte sie sich leicht und wurde ins Krankenhaus nach Lohne verbracht.

