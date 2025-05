POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl aus Gaststätte Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 22. Mai 2025 13:00 Uhr bis 17:20 Uhr Zugang zu einer Gaststätte in der Lohner Straße und beschädigten diverse Gegenstände. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Damme - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, den 22.05.2025, ...

