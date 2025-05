Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Lichtzeichenanlage außer Betrieb / Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 22.05.2025, kam es gegen 13:20 Uhr im Kreuzungsbereich Fritz-Reuter-Straße / Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb, sodass sich die Verkehrsteilnehmer an den Verkehrszeichen orientieren mussten. So befuhr ein 47-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Sevelter Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Fritz-Reuter-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Sattelzugmaschine, die von einem 73-jährigen Dersumer geführt wurde. Infolge des Zusammenstoßes wurde der PKW des Cloppenburgers gegen einen Transporter eines 67-jährigen Lastrupers geschleudert. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 18000,- EUR. Verletzt wurde niemand.

Cloppenburg - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 22.05.2025, befuhr eine 50-jährige PKW-Führerin aus Garrel gegen 10:45 Uhr den Cappelner Damm und beabsichtigte nach links in den Lankumer Ring abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Molbergen, die den Einmündungsbereich auf dem Radweg querte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Molbergerin und wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell