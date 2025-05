Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - mutm. Betrüger erbeutet 5-stellige Geldsumme

Am Dienstag, 13. Mai 2025 erhielten mehrere Goldenstedter Anrufe von unbekannten Tätern, die Dachdeckarbeiten anboten. In einem Fall wurde man sich vertragseinig. Hierzu sei jedoch eine Vorauszahlung in bar nötig.

Am Mittwoch, 14.Mai 2025 erschien gegen 12:30 Uhr eine männliche Person bei einem 86-jährigen Goldenstedter Zuhause um die vereinbarte Anzahlung, eine Bargeldsumme im unteren 5-stelligen Bereich, in Empfang zu nehmen. Der Goldenstedter übergab das Geld, der Unbekannte entfernte sich anschließend zu Fuß über die Vechtaer Straße.

Der Mann konnte durch den Geschädigten und seine Ehefrau wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30-35 Jahre - er sprach deutsch ohne Akzent - braune, kurze bis mittellange Haare - ca. 175 cm groß - weißes Sweatshirt.

Im Rahmen der Bargeldübergabe wurde ein Termin für die anstehenden Arbeiten vereinbart - zum vereinbarten Termin erschien jedoch niemand, um die in Auftrag gegebenen Reparaturen durchzuführen. Das Ehepaar meldete daraufhin den Vorfall ihrem Sohn, welcher sofort die Polizei alarmierte.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Vechtaer Straße nimmt die Polizei in Goldenstedt (04444/967220) oder die Polizei in Vechta in (Tel.: 04441/943-0).

Präventive Hinweise zum Thema Betrug finden sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell