Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Baustelle

Am Donnerstag, 22. Mai 2025 in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 01:20 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Baustelle in der Straße Im Eichengrund. Nach Ansprache durch einen Sicherheitsmitarbeiter verließen die Unbekannten das Gelände. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung auf Friedhofsgelände

Am Mittwoch, 21. Mai 2025 05:04 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter eine Überwachungskamera auf einem Friedhof in der Meerdorfer Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell