LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Gotha (ots) - Am Samstag gegen 02:00 Uhr wurde in Gotha, Coburger Platz ein PKW Kia Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 39jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, unter Drogen steht und das Auto von der Mutter "geborgt" hat, ohne es dieser mitzuteilen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet.(as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

