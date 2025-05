Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

In der Zeit von Montag, 19. Mai 2025 00:00 Uhr bis Dienstag, 20. Mai 2025 11:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Zigarettenautomaten, welcher auf einem Grundstück in der Eichendorffstraße stand. Der Automat konnte später in Emstek gefunden werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 20. Mai 2025 gegen 22:20 Uhr kontrollieren Einsatzkräfte der Polizei in Vechta eine 44-jährige Frau aus Syke mit ihrem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 44-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,17 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vechta - Lärmbelästigung

Am Dienstag, 20. Mai 2025 gegen 23:11 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw BMW M850i die Münsterstraße von einer Tankstelle kommend in Richtung Innenstadt. Hierbei erzeugte er durch übertriebenes Beschleunigen unnötigen Lärm. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten

Am Dienstag, 20. Mai 2025 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger mit einem RTW der Malteser die Straße Kuhmarkt. Am RTW waren Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Als der 23-Jährige beabsichtigte an einer Fahrzeugschlange vorbeizufahren bog eine 42-jährige Frau aus Bakum mit ihrem Pkw nach links in die Overbergstraße ab. Hier kam es zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurde die 42-Jährige, der 23-Jährige sowie seine Mitfahrer, zwei Männer im Alter von 25 und 53 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 50.000,00 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Dienstag, 20. Mai 2025 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Eine 82-jährige Frau aus Dinklage befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Straße Auf dem Brokamp beabsichtigte der 31-Jährige nach links einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Pkw, wodurch die 82-Jährige und ihr 85-Jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurden. Sie wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 8.500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell