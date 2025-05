Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

+++ Durchsuchungen im Kontext der Betäubungsmittelkriminalität +++

In den vergangenen Wochen führte das 2. Fachkommissariat der PI Cloppenburg/Vechta unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein umfangreiches Verfahren gegen mehrere Personen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Den Beschuldigten wird das Herstellen von und der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge als Bande vorgeworfen.

In den Morgenstunden des 20. Mai 2025 wurden acht Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Oldenburg in Objekten in Löningen, Lindern, Ankum und Meppen vollstreckt.

Neben Kräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta waren Kräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, sowie der PD Osnabrück, des LKA Niedersachsen, Diensthundeführer der PD Oldenburg und der ZPD Niedersachsen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren Mitarbeiter der Stadt Löningen.

Neben der Sicherstellung bzw. Beschlagnahme von Betäubungsmitteln und Produkten zur Herstellung trafen die Beamten auch auf sogenannte Zufallsfunde, welche eine Verbindung zu verschiedenen Eigentumsdelikten in der Umgebung vermuten lassen.

Der Hauptbeschuldigte, ein 35-jähriger Mann aus Löningen konnte an der Anschrift seiner Partnerin in Ankum angetroffen und festgenommen werden. Er wird am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Cloppenburg vorgeführt.

Ein Haftbefehl für einen 32-jährigen Meppener wird derzeit vorbereitet.

Die Maßnahmen dauern an. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

