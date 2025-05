Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Gefährdung des Straßenverkehrs / Zeugenaufruf

Am Montag, den 19.05.2025, befuhr eine 25-jährige PKW-Führerin aus Wagenfeld die Vechtaer Straße aus Diepholz kommend in Fahrtrichtung Vechta. Hinter der Abzweigung nach Lohne wurde sie zwischen 08:00 Uhr und 08:10 Uhr von einem grauen VW Passat mit VEC-Ortskennung mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in riskanter Fahrweise überholt. Sie musste infolge des Manövers ihre Geschwindigkeit drastisch reduzieren, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Zudem kam der VW Passat ebenfalls ins Schleudern, der unbekannte Fahrer konnte das Fahrzeug jedoch wieder stabilisieren. Zeugen dieses Vorfalls oder Betroffene, die aufgrund der gefährlichen Fahrweise auch ausweichen oder abbremsen mussten werden gebeten, sich unter 04441/9430 mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell