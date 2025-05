Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Bodenverunreinigung

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 18. Mai 2025 19:00 Uhr bis Montag, 19. Mai 2025 09:00 Uhr Altöl auf einem Acker am Riedenweg abgelassen, so dass ca. 40qm bis zu einer Tiefe von 20cm verunreinigt wurden. Der Schaden wurde auf 4.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - mehrere Beregnungschläuche beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 19. Mai 2025 23:30 Uhr bis Dienstag, 20. Mai 2025 00:05 Uhr beschädigten unbekannte den Beregnungsschlauch für eine Ackerbewässerung an der Bahnhofstraße. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 20.000,00 Euro. Im gleichen Zeitraum wurden in Hemmelte, Fledderweg, zwei weitere Schläuche beschädigt. Hier entstand ein Schaden von 25.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Emstek - illegales Kraftfahrzeugrennen

Am Dienstag, 20. Mai 2025 gegen 21:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei in Cloppenburg auf zwei Fahrzeuge aufmerksam, welche mit ihren hochmotorisierten Pkw die Alte Bundesstraße befuhren. Eine 24-jährige Frau aus Halen und ein 29-jähriger Mann aus Cloppenburg beschleunigten ihre Pkw in der 70er Zone auf bis zu 160km/h und überholten unbeteiligte Pkw. Anschließend überholten die Pkw sich gegenseitig. Die Pkw konnten durch ein Fahrzeug der Polizei kontrolliert werden. Die Führerscheine der Fahrzeugführenden wurden sichergestellt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 20. Mai 2025 gegen 06:30 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Cappeln mit ihrem Pkw die Kastanienstraße in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 44-jährigen Mannes aus Cappeln. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw, in der Folge prallte der Pkw des 44-Jährigen gegen einen Baum. Hierdurch wurde der 50-jährige Beifahrer des 44-Jährigen leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 25.500,00 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 20. Mai 2025 gegen 17:46 Uhr überquerte eine 13-jährige aus Lastrup mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie kollidierte mit dem Pkw einer 24-jährigen Frau aus Lastrup. Durch den Zusammenstoß wurde die 13-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 6.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell