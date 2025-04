Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alleinunfall - Motorradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (07.04.2025), gegen 10 Uhr, stürzte ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ein 22-jähriger Motorradfahrer, als er von der Wollstraße nach links in die Raschigstraße abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

