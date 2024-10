Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Blumenstraße, Montag, der 28.10.2024, zwischen 17:25 Uhr und 19:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen, am Fahrbahnrand geparkten, PKW einer 26- jährigen aus Wesertal und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060, zu melden.

