POL-NOM: Bürgersprechstunde der Polizei in Bad Gandersheim geht in die nächste Runde

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sudheimer Straße, Montag, 28.10.2024, 07.35 Uhr - 14.40 Uhr NORTHEIM (mil) Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflicht kam es am Montag auf einem Parkplatz in der Sudheimer Straße in Northeim. Der 19-jährige Geschädigte parkte am Morgen seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem o.g. Parkplatz. Als er um 14.50 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er die ...

