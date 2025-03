Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz Nord

Einbruchdiebstahl in Einkaufscenter - die Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

An dem Wochenende von Samstag (22.03.2025) zu Montag (24.03.2025) kam es in Lübeck St. Lorenz zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einkaufscenter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen Unbekannte in das Gebäude ein und entwendeten Waren und Bargeld von erheblichem Wert. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mitarbeitende des betroffenen Ladengeschäfts eines Einkaufscenters in der Schwartauer Landstraße stellten am Montagmorgen Einbruchspuren fest und alarmierten die Polizei. Dem aktuellen Ermittlungsstand zu Folge verschafften sich bisher unbekannte Tatverdächtige Zutritt zu dem Gebäudekomplex und entwendeten Bargeld und Waren aus getrennten Räumen eines Geschäfts. Der entstandene Vermögensschaden wird derzeit auf eine Summe im oberen vierstelligen Bereich geschätzt. Zudem entstand erheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Lübeck sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Kommissariat 12 der BKI Lübeck bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer an dem Wochenende vom 22.-24.03.25 außerhalb der Geschäftszeiten auffällige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich des Einkaufscenters in der Schwartauer Landstraße beobachtet hat oder Angaben zu dem Tatgeschehen machen kann, wird gebeten Kontakt über die Telefonnummer 0451 - 1310 oder die E-Mailadresse K12.Luebeck.BKI@polizei.luebeck.de aufzunehmen.

